Президент Чехії Петр Павел вважає, що необхідно "уважніше стежити" за російськими громадянами, які мешкають у західних країнах. Таку думку Павел висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Я вважаю, що, як і у випадку з низкою світових конфліктів у минулому, під час війни, яка триває, заходи безпеки щодо російських громадян мають бути суворішими, ніж у звичайний час. Отже, за всіма громадянами Росії, які мешкають у західних країнах, потрібно стежити набагато пильніше, ніж раніше. Тому що вони є громадянами нації, яка веде агресивну війну.

Чеський президент зазначив, що йому, "може бути, шкода цих людей", але зазначив, що саме такий підхід використовували США щодо японців, які приїхали на початку Другої світової війни.

Мені може бути шкода цих людей, але водночас, якщо ми озирнемося назад, у часи, коли почалася Друга світова війна, тоді все японське населення, яке мешкало в Сполучених Штатах, також перебувало під суворим режимом спостереження. Це просто ціна війни.

На уточнююче запитання, що слід розуміти під "суворим режимом спостереження", Петр Павел відповів:

Я маю на увазі перебування під пильною увагою спецслужб.

​У 1942 році під час Другої світової війни тодішній президент США Франклін Рузвельт підписав указ, за яким американців японського походження інтернували у "військові центри переміщення". Через це рішення волю втратили щонайменше 120 тис. японців, у тому числі громадян США.

З 1948 року США виплачували компенсації в'язням таборів, які залишилися живими ($20 тис. на людину), а у 1988 році принесли офіційні вибачення.