Україна починає підготовку ще 10 тис. операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Тепер військових навчатимуть управляти ударними дронами, націленими на ураження живої сили та техніки. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров.

Починаємо підготовку ще 10 тисяч операторів БПЛА в межах проєкту Армія дронів. На першому етапі ми вже навчили 10 тисяч операторів дронів. Пілоти проходили як теоретичну, так і практичну підготовку. Більшість із них уже успішно виконують бойові завдання на фронті. Якщо до цього ми здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкриваємо нові категорії - FPV-дрони та літаки-бомбери.

FPV - швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів, написав Федоров.

Літаки-бомбери на кшталт української "Лелеки" та польського FlyEye також демонструють чудові результати - знищують окупантів на всіх ділянках фронту.

Навчимо 7 600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. А ще - 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів. Наша мета - більше дронів та більше операторів. Тільки професійні оператори мінімізують збиття дронів, їх втрати під впливом РЕБ, а також ефективно керують безпілотниками для розвідки, коригування артилерії та знищення техніки росіян.

Мінцифри продовжує розвивати підхід, коли гроші ходять за військовими. Тобто боєць може вибрати одну з 26 приватних шкіл, а Армія дронів оплатить його навчання.

Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що у рамках проекту "Армія дронів" для ЗСУ закупили 3,5 тисячі безпілотників і майже 2,5 тисячі уже виконують завдання на фронті.