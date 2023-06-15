Україна підготує ще 10 тисяч операторів безпілотників - Федоров [ Редагувати ]
Україна починає підготовку ще 10 тис. операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Тепер військових навчатимуть управляти ударними дронами, націленими на ураження живої сили та техніки. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров.
Починаємо підготовку ще 10 тисяч операторів БПЛА в межах проєкту Армія дронів.
На першому етапі ми вже навчили 10 тисяч операторів дронів. Пілоти проходили як теоретичну, так і практичну підготовку. Більшість із них уже успішно виконують бойові завдання на фронті.
Якщо до цього ми здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкриваємо нові категорії - FPV-дрони та літаки-бомбери.
FPV - швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів, написав Федоров.
Літаки-бомбери на кшталт української "Лелеки" та польського FlyEye також демонструють чудові результати - знищують окупантів на всіх ділянках фронту.
Навчимо 7 600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. А ще - 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів. Наша мета - більше дронів та більше операторів.
Тільки професійні оператори мінімізують збиття дронів, їх втрати під впливом РЕБ, а також ефективно керують безпілотниками для розвідки, коригування артилерії та знищення техніки росіян.
Мінцифри продовжує розвивати підхід, коли гроші ходять за військовими. Тобто боєць може вибрати одну з 26 приватних шкіл, а Армія дронів оплатить його навчання.
Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що у рамках проекту "Армія дронів" для ЗСУ закупили 3,5 тисячі безпілотників і майже 2,5 тисячі уже виконують завдання на фронті.
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