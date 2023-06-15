Ризик епідемії на Херсонщині: у Національній служби здоров'я розповіли про готовність (відео) [ Редагувати ]
Медичні заклади Херсонщини готові до можливого спалаху інфекційних хвороб через повінь, до якої призвело знищення рашистами Каховського водосховища. Лікарні забезпечені усіма необхідними ліками на випадок можливої епідемії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак.
Цього року Національна служба здоров'я України законтрактувала чотири заклади Херсонщина на пакет готовності до реагування на можливі ситуації внаслідок надзвичайних ситуацій. Сюди входить можливість реагування на спалахи інфекційних хвороб.
І наразі кожен такий заклад отримував майже мільйон гривень щомісяця для того, щоб мати можливість сформувати запас ліків, який визначений нами спільному з МОЗом.
На моє здивування всі заклади, які ми відвідали, і які законтрактовані за цим пакетом, вони мають необхідний запас ліків з так званого медичного кошика. Але водночас проговорили з керівництвом області про формування маршрутів пацієнтів, якщо виникне ситуація щодо необідності госпіталізації.
Наразі навантаження на Херсонщині буде розділятися між трьома закладами. І ми додали ще один такий заклад у перелік. І сьогодні цей заклад отримав контракт від Національної служби здоровя України А також на три місяці урядом України було прийнято рішення збільшити тарифи за цим пакетом. З мільйона гривень до двох мільйонів.
Додаткові ліжка розгорнуті, маршрути сформовані, а також маршрути сформовані так, щоб забезпечити жителів Херсонщини необхідним обсягом медичної допомоги за іншими напрямками. Тому що ми розуміємо, що ні інсульт, ні інфаркт, ні травма внаслідок ворожих обстрілів вони нікуди не діваються.
Тому ця робота зроблена, контракт докладено, тариф збільшено і заклади готові працювати навіть у надзвичайних ситуаціях.
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