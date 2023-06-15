Мільйон-півтора гектарів: у Мінагрополітики оцінили наслідки знищення Каховського водосховища (відео) [ Редагувати ]
Через підрив рашистами Каховської ГЕС без зрошування тою чи іншою мірою залишаються мільйон-півтора гектарів аграрних земель на Півдні України. Щоб відновити подачу води на поля, знадобляться роки. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
Під питанням у нас вся Каховська зрощувальна система - близько 500 тисяч гектар, тому що вони отримували воду з Каховського водосховища. І вона була на тих рівнях і в тому об'ємі, з самого початку так сконструйовано, що це працювало. Очевидно, зараз це не може працювати. І зможе запрацювати нормально, тільки після відновлення дамби і наповнення водою.
Відповідно ми не можемо розраховувати на Каховську зрощувальну систему, це нагадаю, майже 500 тис. га. Але проблема не тільки в цьому об'ємі - 500 тис. га. Тому що фермери, які мали зрошувальні землі, мали і не зрошувальні. Там вони заробляли час від часу, а на зрошувальних - практично кожен рік.
Якщо ж вони не можуть зрошувати землі, там, де вони отримували прибуток, відповідно, все інше вони не в змозі будуть утримувати. Тому питання не в 0,5 млн га, а на мою думку - мільйон, півтора. Це величезна територія, яка співставна зі всім сільським господарством, скажімо, однієї з балтійських країн.
Якщо говорити про втрати для України, то це очевидно мільярди доларів. Ми в першу чергу говоримо про землі лівого берега, землі Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.
Очевидно, що рівно така сама проблема, для Криму, який ми, дай Боже, також визволимо. Тому що Північно-Кримський канал отримував воду з цього самого водосховища..
Крім фермерських господарств, затоплений великий об'єм присадибних ділянок на лівому березі, який я впевнений, вимірюється тисячами гектарів. І це очевидно, проблема для людей, які розраховували на цьому не заробити, а для того, щоб з цього жити протягом року...
Найбільший вплив ця біда буде мати для окупованих територій на лівому березі Дніпра.
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