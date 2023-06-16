Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє ntv.

Це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни.

Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.