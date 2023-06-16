Український репер YARMAK показав зворушливе відео з донькою, до якої приїхав з фронту на день народження

Захисник приїхав до Києва всього на один день, щоб особисто привітати свою маленьку донечку Мію, яка сьогодні, 16 червня, святкує чотириріччя.