Приїхав з фронту на день народження доньки: репер YARMAK показав зворушливе відео [ Редагувати ]
Український репер YARMAK показав зворушливе відео з донькою, до якої приїхав з фронту на день народження
Захисник приїхав до Києва всього на один день, щоб особисто привітати свою маленьку донечку Мію, яка сьогодні, 16 червня, святкує чотириріччя.
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