У будинку-музеї Поліни Райко в окупованих Олешках більшість фресок втрачено. Після затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС майже усі внутрішні стіни будинку обвалилися. Про це повідомив художник та представник Херсонського обласного благодійного фонду імені Поліни Райко Семен Храмцов.

Повністю втрачена "Стіна з сестрами", також, ймовірно, не збереглися "Муж-рибак", "Дорога в рай", зображення котів та роботи, що були в нижній частині будинку.

Він написав, що отримав відео з будинку. "Більшість внутрішніх стін обвалилися, тепер це жахливий опенспейс… Фресок десь 30-40% (зі стелями) збереглося", - зазначив Храмцов.

За його словами, повністю втрачена "Стіна з сестрами", а також, ймовірно, не збереглися "Муж-рибак", "Дорога в рай", зображення котів та роботи, що були в нижній частині будинку.