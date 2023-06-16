Австрійський суд відмовив в екстрадиції Фірташа, справу розглянуть знову. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, управляючої компанії Дмитра Фірташа.



"Сьогодні, 16 червня 2023 року Віденський Вищий Земельний суд ухвалив рішення про перегляд справи про екстрадицію Дмитра Фірташа та повернення справи для розгляду в суді першої інстанції. Таким чином, Земельний суд Відня у кримінальних справах повторно розглядатиме питання про допустимість екстрадиції з урахуванням нових доказів та фактів, наданих сторонами у справі", - гоовриться в повідомленні Group DF.



Дітер Бемдорфер (Dieter Böhmdorfer), адвокат Дмитра Фірташа, коментуючи рішення суду, заявив наступне:

"Ми вимагали цього справедливого рішення, починаючи з червня 2019 року. Дмитро Фірташ вдячний незалежній австрійській судовій системі за об'єктивний розгляд справи та цілком логічно – за призначення повторного судового розгляду на підставі нових фактів та доказів, наданих суду. Під час затяжних судових розглядів Дмитро Фірташ та його родина опинилися у дуже складній ситуації. Проте хочу наголосити, що він ніколи не сумнівався в об'єктивності та незалежності системи австрійського правосуддя".



"Рішення Окружного суду Відня від лютого 2017 року (про екстрадицію Дмитра Фірташа – прим.) скасовується, йдеться у офіційному пресрелізі віденьского суду. – Тепер Земельний суд Відня у кримінальних справах на підставі нових доказів повторно розглядатиме питання про допустимість екстрадиції".



Пресслужба Group DF та адвокати не коментують деталі судових баталій та аргументи, які переконали австрійський суд ухвалити об'єктивне рішення. "Якщо коротко: екстрадицію Дмитра Фірташа зупинено, судову справу відправлено до першої інстанції. Ми наголошуємо, що рішення суду є очікуваним і абсолютно справедливим. Ми віримо у справедливість європейської системи правосуддя та розраховуємо на об'єктивний розгляд цієї справи" , - прокоментував Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF.