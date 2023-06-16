Під Києвом відбулася масова детонація боєприпасів через ракетний удар росіян (відео) [ Редагувати ]
У Бучанському районі Києва масово детонують боєприпаси, які залишили після себе росіяни. На місці вже працює поліція.
Про це повідомляє начальник ГУ Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.
"Масова детонація ворожих боєприпасів у Бучанському районі. В області чути вибухи. Зараз на місці працює поліція та ДСНС", - зазначив Нєбитов.
За його словами, така детонація почалася через ракетний обстріл Київської області та займання лісового масиву поблизу села Здвижівка. Вибухи відбуваються на колишніх позиціях російської армії.
Поліцейські вже виставили патрулі для того, щоб уберегти людей від травмування. При цьому рятувальники ліквідують наслідки вибухів.
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