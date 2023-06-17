У санкт-петербурзі добіг кінця Міжнародний економічний форум. Колись помітна у світі подія, куди охоче приїздили перші особи провідних держав, нині перетворився на кремлівський "міжсобойчик". Та й від економіки на економічному форумі залишилося небагато.

Зате був воскреслий через нейромережу Жириновський, десантники, що надували грілки, новітні російські дрони з "AliExpress" та викрадена в українському Мелітополі черешня. Увінчав цей сором виступ президента країни агресора. У ньому путін уже майже всіх переміг та будує амбітні плани на майбутнє.

Детальніше про те, у що виродився Петербурзький економічний форум - дивіться в матеріалі Ольги Жидецької.

4 дні до петербурга була прикута увага всіх російських медіа. Закордонних журналістів із так званих "недружніх країн" на Міжнародний економічний форум не запросили. Шкода, інакше вони на власні очі побачили б, які потужні новинки пропонують світові російські виробники.

Наприклад, останній витвір автопрому "Lada Aura", яка не заводиться з першого разу.

Ще одна гордість російських інженерів - нова модель військових дронів "Патріот", яка, якщо роздивитися уважніше, виявилася китайським безпілотником, який можна купити на "AliExpress".

Традиційно свої досягнення на окремих стендах представили регіони росії.

До участі запросили й окуповані українські території. Щоправда, так звані ЛНР та ДНР зі здобутків могли похвалитися хіба що прапорцями та буклетами. Зате окупаційна влада Запоріжжя не погребувала похизуватися краденою мелітопольською черешнею.

Загалом програма економічного - підкреслюю - форуму була насиченою. Гості з Арабських Еміратів танцювали з карабінами, російські десантники показували чудеса бойового вишколу. А партія ЛДПР представила своє беззаперечне економічне досягнення - воскреслого через нейромережу жириновського.

Прикро, що побачити навіч усі ці культурно-економічні здобутки із закордонних топгостей приїхали одиниці.

Це президенти ОАЕ, Алжиру, Південної Осетії, прем'єри Куби та Киргизстану. Решта країн "дружніх" обмежилися присутністю другорядних чиновників. Ну і, звісно, вся російська верхівка прибула послухати виступ путіна.

Перед його приїздом, до речі, в павільйонах заглушили інтернет і продезінфікували підлогу.

Півтори години президент країни-агресорки зі сцени розповідав, як зросла, розширилася та поглибилася за останній рік російська економіка. Щоправда, під час дискусії гостей більше цікавило: а що ж із війною проти України? Тут у господаря кремля теж усе з перевиконанням плану.

Якщо ми під Києвом знищили 5 комплексів "Петріот", то чого нам варто знищити будь-яку будівлю чи споруду в центрі Києва? Ми не робимо цього з низки міркувань. Їх багато. Я потім вам скажу. Зараз немає такої необхідності.

Загалом цьогоріч на Петербурзькому міжнародному економічному форумі від економіки залишилося небагато. Захід радше виглядав як неоковирна політична агітка, брехлива як і все, що робить держава-агресорка.