Окупанти планують вивезти 300 дітей з Запорізької області до Чувашії - Федоров [ Редагувати ]
Росіяни продовжують незаконно вивозити українських дітей на території РФ. Окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.
Про це розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров в Telegram-каналі.
"У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін", - повідомив Федоров.
Мер Мелітополя повідомив, що спочатку російські окупанти позбавили українських дітей Азовського моря та щасливого дитинства, а тепер засилають малечу за 1600 км від дому вглиб Росії.
"Далі будуть маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей в Росії як заручників. Українські діти - останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу", - повідомив Філатов.
по темі
Багато сімей потроху повертаються додому, в Україну. Тож охочих зарахувати дитину до школи багато
В Україні внесли зміни у постанову уряду № 469
росія має намір вивезти українських дітей з тимчасово окупованих територій України у Крим, щоб спробувати ускладнити просування українських військ по території півострова під час майбутнього контрнаступу
Янголи України. У День міжнародного захисту дітей у Берліні вшанували пам'ять маленьких українців, які загинули внаслідок війни.
У середу вранці, 31 травня, росіяни обстріляли Межиріцьку громаду Павлоградського району Дніпропетровської області