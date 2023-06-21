Під Бахмутом снайпери знищують окупантів з відстані 380 м (відео) [ Редагувати ]
У Бахмуті та на Бахмутському напрямку українські снайпери продовжують знищувати окупантів. Відео однієї з таких операцій показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський у Telegram.
Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр.
Сирський розповів, що ліквідація російської живої сили відбувалась з дистанції 380 метрів та була вдалою.
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