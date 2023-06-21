Другий після Гітлера: Зеленський відповів путіну за особисту образу [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський прокоментував особисту образу з боку російського диктатора володимира путіна. Той назвав главу української держави "ганьбою для єврейського народу".
Про це президент заявив у коментарі BBC.
Зеленський, який втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включно з рідним дідом, заявив, що путін з такими твердженнями став другим після Адольфа Гітлера антисемітом.
"Ніби він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але це ніби він другий король антисемітизму після Гітлера. Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", - наголосив він.
Як відомо, минулого тижня президент рф володимир путін на міжнародній конференції в Санкт-Петербурзі торкнувся національності українського президента.
"Зеленський не єврей, а ганьба єврейського народу", - сказав путін.
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