В найстарішому районі Парижу пролунав гучний вибух, горять декілька будинків [ Редагувати ]
В 5-му окрузі Парижу - найстарішому районі міста, пролунав гучний вибух. Над столицею Франції видніється великий шлейф диму.
Про це повідомляє BFM TV.
"Мешканці 5-го округу, щойно стався вибух газу на площі Альфонса Лаверана в районі Валь-де-Грас, деякі будівлі горять. Будь ласка, тримайтеся на відстані, щоб дати можливість пожежній бригаді втрутитися", - заявив перший заступник мера 5-го округу Едуард Сівель.
Наразі інформації про жертв, чи постраждалих немає. На місці подій працюють рятувальники, вулицю було перекрито.
Водночас очевидці стверджують, що деякі з цивільних могли опинитись під завалами.
Une énorme #explosion à #Paris ! Tout un quartier ravagé. Vidéo envoyé par une amie. pic.twitter.com/7nA9T6qCwL— Mat (@Namat_12) June 21, 2023
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