Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці.

"З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці", - йдеться в повідомленні.

Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.

"Станом на 08:30 внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло 2 особи, постраждало 4 особи (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 18 осіб. 5-м надано психологічну допомогу", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Відоммо, що вибух стався о 03:45 у 16-триповерховому будинку по вул. Малишка. Попередньо, вибух спричинив витік газу, внаслідок чого сталось руйнування на 7,8 поверхах, загорання на площі 250 м.кв. Зруйновано 4 квартири.