В Китаї, в ресторані барбекю, стався вибух газу. Внаслідок трагедії загинули 31 людина, також є поранені. Про це повідомляє Sky News.

Вибух стався близько о 20:40 за місцевим часом в середу, 21 червня.

#Ningxia #China🇨🇳- Gas tank explosion with smoke emitting from fire burning inside the Fuyang Barbecue Restaurant on Minzu South Street in #Xingqing District of #Yinchuan, high number of causalities and wounded reported by Fire & Rescue authorities amid rescue operation pic.twitter.com/oPRKkMH4K6