В Китаї, в ресторані барбекю, стався вибух газу. Внаслідок трагедії загинули 31 людина, також є поранені. Про це повідомляє Sky News.

Вибух стався близько о 20:40 за місцевим часом в середу, 21 червня.

#Ningxia #China🇨🇳- Gas tank explosion with smoke emitting from fire burning inside the Fuyang Barbecue Restaurant on Minzu South Street in #Xingqing District of #Yinchuan, high number of causalities and wounded reported by Fire & Rescue authorities amid rescue operation pic.twitter.com/oPRKkMH4K6 — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) June 22, 2023

За словами очевидиці, яка перебувала близько за 50 метрів від закладу, після вибуху вона побачила густий дим та відчула сильний запах кухонного газу.

Двоє офіціантів вийшли з будівлі після вибуху, один з них одразу впав.

Постраждалим була надана медична допомога. Були й ті, хто отримав поранення від осколків скла.

Згідно з повідомленням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій центральної влади, пошуково-рятувальні роботи в ресторані були завершені вранці в четвер, 22 червня.

Наразі слідчі встановлюють точні причини вибуху.