росія активізувала свою шпигунську діяльність в Німеччині й намагається впливати там на формування громадської думки. Про таке попереджають німецькі спецслужби у спеціальному звіті. Тетяна Логунова проаналізувала меседжі та розкаже більше.

Шпигунство, хакерські атаки та диверсії. Німецькі спецслужби попереджають: росія посилює підривну діяльність на території країни. Відповідний звіт оприлюднило Федеральне відомство з охорони Конституції. Його автори стверджують: саме Німеччина, яка надає Україні суттєву військову та фінансову допомогу, тренує українських бійців і підтримує Київ політично стала головною мішенню кремля в Європі. Тож німцям слід готуватися до агресивних шпигунських операцій. Таких, як за часів Холодної війни. Подібною буде і тактика. До повномасштабного вторгнення розвідувальною діяльністю на території Німеччини займалися загалом спецслужби з дипломатичними паспортами. Через це навесні офіційний Берлін вислав із країни півсотні таких дипломатів та оголосив про закриття чотирьох російських консульств. Тепер кремль міняв тактику і засилає в Німеччину агентів-нелегалів. Так званих "роз'їзних офіцерів".

Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ Німеччини:

Загроза шпигунства, ризик з дезінформації та кібератак суттєво зросла в масштабах. Війна росії проти України потребує зміни стратегії внутрішньої безпеки Німеччини. Зараз, під час війни, кремль робить особливу ставку на роботу російських спецслужб.

Ще одна ставка - на кишенькові політичні партії. А саме - на ультраправу "Альтернативу для Німеччини". Цю політсилу ще від моменту її створення підозрювали у тісних зв’язках з росією. Після початку повномасштабної війни підозри лише підтвердились. Усі представники "Альтернативи" транслюють наративи кремля: закликають припинити поставки зброї в Україні, зняти з російської санкції та почати з нею діалог.

Томас Хальденванг, президент федерального відомства з охорони Конституції:

Ми бачимо, що певні групи цієї політичної сили перебувають під сильним впливом Москви та поширюють російські наративи в Німеччині. Окремі функціонери партії високого ранку продовжують відвідувати російське посольство, щоб і далі підтримувати контакти. Німецькі виборці повинні мати це на увазі при прийнятті рішення.

Звернення до виборців - при тому, що наступний Бундестаг обирається тільки через два роки - не випадково. Демократичних політиків лякає ріст рейтингів правих популістів. Згідно з даними соцопитувань, наразі "Альтернативу" готові підтримати 18 відсотків німців. Це рекордний показник для політсили.