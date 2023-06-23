Над Дніпропетровщиною сили ППО збили дрон-камікадзе [ Редагувати ]
Підрозділи ППО під час нічної атаки у небі Дніпропетровської області знищили дрон-камікадзе "Шахед-136". Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За його словами, збита ворожа повітряна ціль, якою росіяни намагалися атакувати мирні міста, на рахунку військових зі складу ПВК "Схід".
Цієї ночі на рахунку військових із ПВК "Схід" - один збитий над областю безпілотник. Наші захисники знищили "Шахед-136". Як завжди - чудова робота. Інших атак на регіон не зафіксовано.
Вночі 23 червня окупанти намагалися атакувати територію України із застосуванням крилатих ракет, а також дронів-камікадзе. Пуски ракет Х-101/Х-555 відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.
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