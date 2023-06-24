У Зеленського відреагували на відступ Пригожина: показав, що монополії на насильство вже немає [ Редагувати ]
Попри те, що командир ПВК "Вагнера" Євген Пригожин таки й не дійшов до Москви він зміг показати, що монополії на насильство більше немає.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
"Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви й раптом… здаєш назад", - йшлось в заяві.
Подоляк зауважив, що дуже дивним є рішення, коли людина відмовляється від свого плану через те, що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією пообіцяв гарантії безпеки від людини, яка вранці віддала наказ про твоє знищення.
"І за той страх, який зазнала путінська еліта протягом останніх 24 годин, цей наказ неодмінно буде виконаний…Хоча не без користі: Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає…", - додав речник.
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