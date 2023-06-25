Росіяни вночі атакували передмістя Запоріжжя [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч на 25 червня вдарили по Запоріжжю. Окупанти атакували передмістя.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджені припарковані вантажівки та будівлі, розташовані поруч. На щастя, люди не постраждали.
Крім того, окупанти за добу обстріляли 23 населених пункти Запорізької області. Росіяни застосували безпілотники, РСЗВ, артилерію. Внаслідок атак пошкоджені 15 будинків.
"На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних - 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки", - додали в ОВА.
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