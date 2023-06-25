росія планує підірвати Запорізьку атомну електростанцію. План вже затверджений, бракує тільки наказу для виконання. Про таке в інтерв'ю британському виданню "New Statesman" заявив голова Головного управління розвідки Кирило Буданов. Каже, реалізувати сценарій-катастрофу країна-агресорка може, якщо її сили будуть вибиті з лівого берега Дніпра.

Наскільки серйозною є загроза підриву чи пошкодження Запорізької атомної станції. Моя колега - Світлана Чернецька розпитала у західних експертів.

Окупація, обстріли території й замінування. Запорізьку АЕС від самого початку повномасштабного вторгнення росія використовує для ядерного шантажу. На атомну електростанцію окупанти зайшли ще в березні минулого року. З того часу частину території росіяни замінували, кілька разів станцію знеструмлювали й навіть обстрілювали. А згодом АЕС взагалі перетворили на склад військової техніки та вибухівки, попри всі правила безпеки. Тобто весь цей час існує загроза, якщо навіть і не навмисного, то випадкового ядерного інциденту на найбільшій атомній станції в Європі. Адже там зараз більше російських вояків, аніж працівників. Західні генерали закликають серйозно ставитися до даних української розвідки про можливість теракту на ЗАЕС. Бо це цілком вписується в російську військову стратегію.

Філіп Брідлав, генерал збройних сил США у відставці:

Що це означає? Те, що росія у відчаї, її армія підводить в Україні, так в України важкий початок наступу, але це лише початок, але росія розуміє, чим це все закінчиться. Саме тому вона підірвала греблю, саме тому зараз готується підірвати охолоджуючу вежу. Щоби змістити увагу від програшу битви, щоби змінити динаміку на полі бою, щоби всі сфокусувалися на ядерній проблемі, так як це було з проблемою повені.

В Об'єднаному інституті оборонних досліджень "РУСІ" припускають, якщо українське військо прорветься через головну лінію оборони росіян, то саботаж на заводі вони використають для сповільнення просування. Адже тоді, мовляв, Києву доведеться кидати сили на боротьбу з наслідками. І для цього росії, кажуть експерти, навіть не обов'язково підривати станцію, окупанти достатньо для катастрофи - приміром, просто вимкнути охолоджувальні системи. І точнісінько так само, як і з Каховською греблею, російське керівництво не зупиниться перед фактом, що через теракт постраждають їхні солдати та цілком вірогідно, що і цивільні, кажуть в "РУСІ".

Марк Галеотті, провідний аналітик Об'єднаного інституту оборонних досліджень "RUSI":

Як ми бачили з Чорнобильською атомною станцією у 1980-х, трагедія сталася в Україні, але хмари радіації розійшлися над Європою та росією. Не можливо контролювати куди піде радіація. Отже, я думаю, що маловірогідно, що росіяни зроблять щось жахливе з Запорізькою станцією. Але це не неможливо, ми вже неодноразово бачили, що цей режим робить речі, які взагалі не мають сенсу. Але це ще один доказ того, що ми не знаємо, чи є у путіна кордони, які він не перетинатиме. Бо ж вже давно точиться розмова про використання тактичної ядерної зброї.

Геміш Де Бреттон Гордон екс-командир хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного полку Великої Британії:

Якщо український наступ набере імпульсу, а я думаю, що так і буде, бо ми зараз на ранніх етапах, то нам треба зробити все, щоби путін не зміг створити якогось роду брудну бомбу, використовуючи Запорізьку атомну станцію. І багато людей, як і я, давно закликають: створити демілітаризовану зону навколо заводу, і якби в путіна були хоч якісь моральні принципи, він би це дозволив.

В Інституті вивчення війни кажуть, росіяни можуть використовувати шантаж ядерною катастрофою для переконання українців обходити цю територію в рамках наступу. А також для залякування Заходу. І хоча інцидент називають малоймовірним, все ж додають, що він не неможливий.