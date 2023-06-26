У межах консультацій щодо ключових принципів миру керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів у Копенгагені низку двосторонніх зустрічей із радниками з питань національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС.

Під час зустрічі з радником Президента Європейської ради з питань зовнішньої політики Саймоном Мордью було розглянуто результати проміжного оцінювання прогресу у виконанні нашою державою семи рекомендацій Європейської комісії в межах підготовки до переговорів про членство України в ЄС.

Андрій Єрмак також обговорив із Саймоном Мордью підготовку до засідання Європейської ради, що відбудеться наприкінці червня, і висловив сподівання на позитивні сигнали за результатами цього засідання щодо євроінтеграційного руху України.

Крім того, співрозмовники обмінялися думками про подальші кроки з метою імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського та про модальності проведення Глобального саміту миру.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, перебуваючи в Копенгагені, зустрівся з Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Андрій Єрмак подякував данській стороні за проведення в Копенгагені зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників України, країн "Групи семи" й Глобального Півдня, під час якої було обговорено подальшу імплементацію Української формули миру Президента Володимира Зеленського.

Керівник Офісу президента наголосив на важливості контактів на рівні лідерів двох держав у контексті залучення країн Глобального Півдня до реалізації ініціатив України щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права.

Андрій Єрмак високо оцінив непохитну та всебічну підтримку, яку Данія надає Україні, зокрема нещодавнє рішення Парламенту Данії збільшити військову допомогу в межах данського Фонду підтримки України, а також участь данської сторони в Конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Лондоні.

Керівник Офісу президента відзначив активну роль Данії у відбудові Миколаєва та Миколаївської області.

"Сподіваюся, що модель партнерства між Данією та Миколаєвом стане джерелом натхнення для інших міжнародних партнерів", – зазначив він.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо очікуваних результатів саміту НАТО у Вільнюсі та гарантій безпеки для нашої держави.

Андрій Єрмак подякував данській стороні за лідерство в авіаційній коаліції, зокрема за готовність найближчим часом розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.