Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі [ Редагувати ]
З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
27 червня 2023 року НКРЕКП прийняла постанову "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед"", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку".
Згідно з Постановою з 30 червня 2023 року встановлюються такі граничні ціни на:
1) ринку "на добу наперед" (РДН): максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23.00 до 24.00) – 3 000,00 грн/МВт·год та для годин (з 07:00 до 19:00) - 5 600,00 грн/МВт·год; для годин максимального навантаження (з 19.00 до 23.00) - 7 200,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна - 10,00 грн/МВт·год;
2) внутрішньодобовому ринку (ВДР): максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23.00 до 24.00) - 3 000,00 грн/МВт·год та для годин (з 07:00 до 19:00) - 5 600,00 грн/МВт·год; для годин максимального навантаження (з 19.00 до 23.00) - 7 200,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна - 10,00 грн/МВт·год;
3) балансуючому ринку: максимальна гранична ціна - 125% від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання; мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт·год.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні майже вдвічі подорожчала електроенергія.
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