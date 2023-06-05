З 1 червня в Україні ціни на електроенергію суттєво зросли - платіжки по новому тарифу українці отримають уже в липні, проте нічний коефіцієнт діятиме, як і раніше.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на Facebook-сторінці.

За його словами, постанова Кабміна, згідно з якою тариф на електроенергію для населення з 1 червня по 31 грудня 2023 року, становитиме 2,64 грн за кВт-год, була опублікована в кінці травня.

Вона передбачає відсутність різниці тарифів залежно від обсягів споживання та почне діяти уже протягом червня. Проте користувачі, які мають двозонний лічильник та обрали нічний тариф і надалі платитимуть за електроенергію, спожиту з 23:00 до 7:00 години 1,32 грн за кВт-год.

Також Коваленко пояснив, чому уряд підняв тарифи. Він зауважив, що підвищення тарифу для населення аж ніяк не вплине на прибуток постачальника.

"Незалежно від того, буде встановлено тариф 1,68 грн/кВтг, чи 2,64 грн/кВтг, постачальник отримає свій регульований тариф. Наприклад для постачальника в м. Києві він становить 0,11 грн/кВтг", - наголосив гендиректор Yasno.

Натомість усі отримані кошти підуть на відновлення енергосистеми, пошкодженої російськими окупантами. Зокрема, зростуть фінансові можливості державних Енергоатома та Укргідроенерго, які накопичили суттєві борги через необхідність компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною.

"Ще раз коротко про те, хто і як компенсує різницю між ринковою ціною на е/е та ціною для населення. Наразі ринкова ціна для Києва на червень складає 4,80 грн/кВтг з ПДВ. У неї включені: 3,46 грн/кВтг ціна е/е + 0,52 грн/кВтг тариф на передачу НЕК "Укренерго" + 0,71 тарифу на розподіл ОСР по другому класу напруги + 0,11 грн/кВтг тариф постачальника. Побутовий споживач сплачує 2,64 грн/кВтг. Як компенсується різниця 2,16 грн/кВтг? Цю різницю компенсує Енергоатом і Укргідроенерго. Відповідно, якщо побутові споживачі сплачують менше (наприклад 1,68), то виробники повинні компенсувати більшу різницю", - резюмував Сергій Коваленко, додавши, що при цьому всьому вартість електроенергії для українців залишиться найнижчою у Європі.