Британського актора Джуліана Сендза, відомого за ролями у фільмах "Чорнокнижник" та "Залишаючи Лас-Вегас", який зник у горах Каліфорнії п'ять місяців тому, знайшли мертвим. Як пише видання People, рештки знаменитості були виявлені пошуковою групою в районі гори Болді в Сан-Габріельських горах у Каліфорнії.

Експертиза, проведена Департаментом шерифа Сан-Фернандо, підтвердила, що труп належить Сендзу.

Процес ідентифікації тіла, знайденого 24 червня 2023 року на горі Болді, завершено, і підтверджено, що це тіло 65-річного Джуліана Сендза з Північного Голлівуду. Причина смерті досі встановлюється, очікуємо додаткових результатів аналізів.

Сендз зник ввечері 13 січня. Про це стало відомо після того, як його родина повідомила, що актор пішов на прогулянку в район гори Болді (80 км від Лос-Анджелеса) і не повернувся. Автомобіль Сендза знайшли неподалік.

Джуліан Сендз знявся у понад 150 фільмах та серіалах. Популярність до нього прийшла після ролі Джорджа Емерсона в картині Джеймса Айворі "Кімната з видом" (1985), після чого Сендз перебрався в Голлівуд.

Наприкінці 1980-х - початку 1990-х він зіграв кілька ролей у фільмах жахів, зокрема, у "Чорнокнижнику" (1989). У 1994 році розпочалася співпраця Сендза з британським режисером Майком Фіггісом, у якого він грав у картинах "Версія Браунінга", "Залишаючи Лас-Вегас", "Побачення на одну ніч", "Таймкод" і "Готель".

Крім того, Сендз відомий ролями у фільмах "Тринадцять друзів Оушена", "Поля смерті", "Експромт", а також у серіалах "24 години", "Декстер", "Готем" та іншим.