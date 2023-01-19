65-річний британський актор Джуліан Сендз, відомий за ролями у фільмах "Чорнокнижник" та "Залишаючи Лас-Вегас", зник безвісти під час хайкінгу в районі гірського хребта Сан-Гейбріел у Південній Каліфорнії. Про це повідомляє Variety з посиланням на місцеву владу.

Сендз зник ввечері 13 січня. Про це стало відомо після того, як його родина повідомила, що актор пішов на прогулянку в район гори Болді (80 км від Лос-Анджелеса) і не повернувся. Автомобіль Сендза знайшли неподалік.

У суботу, 14 січня, рятувальникам довелося призупинити пошуки актора через погодні умови на стежці та ризик сходження лавин. Місцева влада періодично відправляє до району пошуку гелікоптери та безпілотники.

Actor Julian Sands Reported Missing While Hiking in San Gabriel Mountains https://t.co/uVJSBVHbun — Variety (@Variety) January 19, 2023

Джуліан Сендз знявся у понад 150 фільмах та серіалах. Популярність до нього прийшла після ролі Джорджа Емерсона в картині Джеймса Айворі "Кімната з видом" (1985), після чого Сендз перебрався в Голлівуд.

Наприкінці 1980-х - початку 1990-х він зіграв кілька ролей у фільмах жахів, зокрема, у "Чорнокнижнику" (1989). У 1994 році розпочалася співпраця Сендза з британським режисером Майком Фіггісом, у якого він грав у картинах "Версія Браунінга", "Залишаючи Лас-Вегас", "«Побачення на одну ніч", "Таймкод" і "Готель".

Крім того, Сендз відомий ролями у фільмах "Тринадцять друзів Оушена", "Поля смерті", "Експромт", а також у серіалах "24 години", "Декстер", "Готем" та іншим.