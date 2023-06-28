"Не погодимось на замороження конфлікту": Зеленський запропонував Раді доктрину України (відео) [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді на честь Дня Конституції, виніс на обговорення доктрину України після перемоги, яка містить у собі п'ять основних орієнтирів.
Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє - і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі.
За словами глави держави, основними пунктами української доктрини є:
- філософія перемоги;
- глобальна українська безпека;
- політика героїв;
- політика справедливості;
- трансформація за 10 років.
Зеленський наголосив, що Україна більше ніколи не погодиться на будь-яку форму замороженого конфлікту, адже в перспективі - це війна:
Війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише в тому: коли? Скільки життів вона забере? Тому мир має бути чесним. Саме тому такий мир передбачає українська Формула миру. І саме тому українська Формула миру має універсальну користь: Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту...
Перемога - це вигнання всіх російських військових формувань, найманців та бойовиків, повернення в Україну наших людей - тих, кого примусово депортували в Росію та тих, кого Росія взяла у полон.
Глава держави додав, що Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. За словами Зеленського, це, "однозначно, ЄС та НАТО".
по темі
24 червня у данському Копенгагені "в умовах найсуворішої таємності" відбулася міжнародна зустріч щодо України за участю дипломатів західних країн, зокрема Німеччини, а також представників Бразилії, Індії, Китаю та ПАР
Зеленський також дав зрозуміти, що на Україну чинять певний тиск, очікуючи, що наступ йтиме швидше.
У Раді пропонують визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипломатичні відносини
Мирні переговори з росією можливі тільки після повного виведення російських військ з окупованих територій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві після переговорів з делегацією лідерів країн Африканського Союз
У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський у пункті евакуації на базі одного з медзакладів Херсона поспілкувався з нашими людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС