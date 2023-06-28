Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді на честь Дня Конституції, виніс на обговорення доктрину України після перемоги, яка містить у собі п'ять основних орієнтирів.

Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє - і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі.

За словами глави держави, основними пунктами української доктрини є:

філософія перемоги;

глобальна українська безпека;

політика героїв;

політика справедливості;

трансформація за 10 років.

Зеленський наголосив, що Україна більше ніколи не погодиться на будь-яку форму замороженого конфлікту, адже в перспективі - це війна:

Війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише в тому: коли? Скільки життів вона забере? Тому мир має бути чесним. Саме тому такий мир передбачає українська Формула миру. І саме тому українська Формула миру має універсальну користь: Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту... Перемога - це вигнання всіх російських військових формувань, найманців та бойовиків, повернення в Україну наших людей - тих, кого примусово депортували в Росію та тих, кого Росія взяла у полон.

Глава держави додав, що Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. За словами Зеленського, це, "однозначно, ЄС та НАТО".