Окупанти зранку обстріляли Херсонську область: є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти зранку у четвер, 29 червня, обстріляли село Білозерка Херсонської області. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Через ранковий обстріл Білозерки загинула 71-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, лікарям, котрі прибули на місце, залишилося лише констатувати смерть, поранення виявилися несумісні з життям.
"Також постраждав 20-річний хлопець. В нього контузія та поранення обличчя", - додали в адміністрації.
У Білозерці внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.
Також через обстріл Білозерки постраждала 74-річна жінка.
"У стані середньої тяжкості її шпиталізували", - додали в ОВА.
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