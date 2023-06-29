Формула миру: Єрмак та радник Байдена обговорили результати зустрічі у Данії [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів чергові телефонні переговори з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє Офіс президента.
Вони обговорили недавню зустріч у Копенгагені щодо української формули миру.
Так, Єрмак розповів Саллівану про оперативну ситуацію на полі бою. Також голова ОП подякував США за черговий пакет військової допомоги, який включає техніку та боєприпаси.
Єрмак також підбив підсумки зустрічі у столиці Данії радників з питань національної безпеки та політичних радників. Там були присутні представники лідерів Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії.
Під час зустрічі у Копенгагені відбулися консультації щодо української формули миру, а також Глобального саміту миру.
Керівник Офісу президента України наголосив, що ця зустріч є чітким сигналом поваги до територіальної цілісності та суверенітету України як одного з важливіших принципів Статуту ООН.
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