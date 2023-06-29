Європейський фонд миру пропонують перетворити на Фонд оборони України [ Редагувати ]
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про пропозицію зробити Фонд оборони України. Таким чином Європейський фонд миру можуть перетворити на постійний інструмент для підтримки України. Про це повідомляє Yahoo.
Ми говоримо про зобов’язання щодо безпеки. З мого боку це означає, що військова підтримка України має бути тривалою... під час війни та після війни.
Він також не виключає, що ЄС розгляне можливість перетворення Європейського фонду миру на Фонд оборони України, який буде у довгостроковій перспективі підтримувати українські війська.
Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України - треба продовжувати навчання, продовжувати модернізацію армії.
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