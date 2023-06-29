Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про пропозицію зробити Фонд оборони України. Таким чином Європейський фонд миру можуть перетворити на постійний інструмент для підтримки України. Про це повідомляє Yahoo.

Ми говоримо про зобов’язання щодо безпеки. З мого боку це означає, що військова підтримка України має бути тривалою... під час війни та після війни.

Він також не виключає, що ЄС розгляне можливість перетворення Європейського фонду миру на Фонд оборони України, який буде у довгостроковій перспективі підтримувати українські війська.