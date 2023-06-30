Українські військові перехопили стратегічну ініціативу і наступають по всіх напрямках. Є просування як на сході, зокрема, навколо Бахмута, так і на півдні, де ЗСУ займаються вирівнюванням фронту.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Сили оборони впевнено рухаються по флангах довкола Бахмуту.

"В саме місто ми не заходили. Але ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста. Однак основні бої зараз точаться довкола міста. І там можна говорити про те, що наступ іде на декількох напрямках. Це не тільки фланги, а значно ширший зараз фронт", - розповіла вона.

Маляр додала, що натомість ворог туди підтягнув велику кількість сил.

"Концентрація дуже висока. Ми працюємо в абсолютній перевазі ворога за кількістю людей і зброї", - констатувала представник Міноборони.

На півдні українські військові рухаються з різним успіхом.

"Десь бувають дні коли це понад 1 кілометр, десь буває менше. Може бути десь і до 2 кілометрів. По-різному", - розповіла Маляр.

Зараз, за її словами, на півдні іде вирівнювання фронту для того, аби зайняти і закріпитися на потрібних рубежах.