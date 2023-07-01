Папа Франциск заявив, що війні в Україні "не видно кінця", коли його мирний посланник завершив триденні переговори в москві. Про це заявив Reuters.

"Трагічна реальність цієї війни, яка, здається, не матиме кінця, вимагає від усіх спільних творчих зусиль, щоб уявити і викувати шляхи миру", - сказав Папа Римський релігійній делегації Константинопольського Патріарха.

У заяві Ватикану повідомляється, що посланник Папи, італійський кардинал Маттео Дзуппі, завершив свої консультації в москві, де він зустрівся з одним з радників президента володимира путіна юрієм ушаковим і главою рпц патріархом кирилом.

"Візит був спрямований на визначення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру", - йдеться у заяві.

У ній додається, що "будуть зроблені подальші кроки", але не наводиться жодних подробиць. Франциск неодноразово закликав до припинення російського вторгнення в Україну, яке зруйнувало українські села і міста, призвело до загибелі десятків тисяч людей і змусило мільйони покинути свої будинки.