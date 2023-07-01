"Може бути нескінченною": Папа Римський зробив тривожну заяву про війну в Україні [ Редагувати ]
Папа Франциск заявив, що війні в Україні "не видно кінця", коли його мирний посланник завершив триденні переговори в москві. Про це заявив Reuters.
"Трагічна реальність цієї війни, яка, здається, не матиме кінця, вимагає від усіх спільних творчих зусиль, щоб уявити і викувати шляхи миру", - сказав Папа Римський релігійній делегації Константинопольського Патріарха.
У заяві Ватикану повідомляється, що посланник Папи, італійський кардинал Маттео Дзуппі, завершив свої консультації в москві, де він зустрівся з одним з радників президента володимира путіна юрієм ушаковим і главою рпц патріархом кирилом.
"Візит був спрямований на визначення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру", - йдеться у заяві.
У ній додається, що "будуть зроблені подальші кроки", але не наводиться жодних подробиць. Франциск неодноразово закликав до припинення російського вторгнення в Україну, яке зруйнувало українські села і міста, призвело до загибелі десятків тисяч людей і змусило мільйони покинути свої будинки.
по темі
Священики з різних конфесій вправно напрацьовували навички на полігонах, та отримували спеціальні знання за партами. Все для того, аби бути духовною опорою для бійців на полі бою.
Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина показав, що росія та її уряд слабкий
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що всі зеки з ПВК "Вагнер" загинули на війні в Україні
Адміністрація президента США Джо Байдена виступила за подальшу підтримку України, це має дати змогу зробити контрнаступ ЗСУ набагато успішнішим та ефективнішим
росія втратила у війні проти України вже понад 228 тисяч своїх солдатів