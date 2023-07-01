Премʼєр Іспанії прибув до Києва [ Редагувати ]
1 липня до Києва приїхав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес з неоголошеним візитом. Про це він написав у себе в Твіттері.
Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир.
На столичному залізничному вокзалі Євген Перебийніс, заступник міністра закордонних справ України, зустрів іспанського прем'єра Санчеса.
Очікується, що він відвідає Бучу та Ірпінь, а також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Це другий візит політика під час повтомасштабного вторгнення рф.
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