Через підрив Каховської ГЕС росіянами у 5 регіонах тимчасово заборонили ловити та продавати рибу. Це стосується Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. За дотриманням стежать фахівці. Так у Дніпрі проводять щоденні рейди. Вже перевірили більше половини ринків. Чи виявили там заборонену рибу і чим вона може загрожувати покупцям, дивіться у наступному матеріалі.

Центральний ринок Дніпра. На рибних рядах лише заморожена риба. Кілограм дрібної бере пані Світлана.

Світлана Колісник - жителька Дніпра:

Моя кішечка їстиме все. Вона звичайна дворова.

А от для родини жінка купувати рибу поки не наважується.

Світлана Колісник - жителька Дніпра:

Ви ж самі кажете, що з тих територій, де може бути небезпечно, не беру.

Від початку заборони вилову та продажу риби після підриву росіянами Каховської ГЕС живих карпів, судаків, сомів на ринку взагалі немає.

Ірина Ткаченко, провідна лікарка лабораторії ринку:

Свіжомороженої риби у нас цілий ряд, є усі документи, вона вся імпортна з Нідердандів, прибалтики - сьомга, хек, усі ці риби, мойва.

Лілія Ковальова, завідувачка лабораторії ринку:

Є приватні ставки, і ця рибка теж з приватних ставків, зігдно документів, зараз поки що і приватні ставки не везуть, бо заборона і не вияснили чи можна приватним ставкам, чи не можна. Тому тільки ця рибка.

Нині вживати будь-яку рибу виловлену в акваторіях Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей небезпечно, пояснюють у Держпродспоживслужбі.

Олена Лукацька, головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:

Вживання такої риби - загрожує ботулізм. Якщо риба вялена, копчена, ботулізм – інфекція, яка дуже швидко розповсюджується і захворювання дуже тяжке із тяжкими наслідками. Також інфекційні захворювання. Риба хворіє на всякі разні захворювання, тому це також передається для людей.

Аби небезпечна риба не потрапила на стіл українців, у 5 регіонах проводять рейди. Зокрема, у Дніпрі під посиленим контролем ринки. Інспектори перевіряють продавців риби - звідки товар.

Олена Лукацька, головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:

Товаро-транспортна накладна, наявність ветеринарної довідки, якщо вона виготовлена в акваторіях Дніпропетровської області, якщо в межах України, то ветеринарне свідоцтво форми 1 та наявність якісного посвідчення.

Вже перевірили більшу частину офіційних точок продажу. Поки порушень не виявили. Інспектують і стихійні ринки.

Олександра Малишка, заступниця директора департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міськради:

Проводяться рейди вулицями міста з метою виявлення та припинення фактів стихійної вуличної торгівлі данного походження. На данний момент можу констатувати, що у Дніпрі вуличної торгівлі риби із заборонених регіонів немає.

Подібні рейди тривають по всій області. 90 відсотків ринків вже проінспектували - є порушники. Вилучено більше сорока кілокрамів риби без документів.