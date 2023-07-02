Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ
За останню добу українські військові усунули 790 окупантів. Загалом, з моменту початку повномасштабного вторгнення, російська федерація зазнала значних втрат, а саме приблизно 229 660 одиниць втраченої живої сили.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 229 660 (+790) осіб ліквідовано;
- танків - 4052 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 7888 (+20) од.;
- артилерійських систем - 4188 (+26) од.;
- РСЗВ - 637 (+5) од.;
- засоби ППО - 390 (+1) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 308 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3557 (+12) од.;
- крилаті ракети - 1261 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6816 (+22) од.;
- спеціальна техніка - 583 (+3) од.;
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