Під Авдіївкою точаться інтенсивні бої - Сили оборони [ Редагувати ]
Авдіївський напрямок наразі є "найгарячішою" ділянкою фронту. Там точаться інтенсивні бої, а окупанти хочуть прорвати оборону ЗСУ.
Про це повідомляє речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.
"Противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар'їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки", - сказав він.
Під Авдіївкою росіяни також застосовують авіацію, зокрема літаки. За добу було обстріляно 10 сусідніх населених пунктів.
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