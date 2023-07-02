Авдіївський напрямок наразі є "найгарячішою" ділянкою фронту. Там точаться інтенсивні бої, а окупанти хочуть прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

"Противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар'їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки", - сказав він.

Під Авдіївкою росіяни також застосовують авіацію, зокрема літаки. За добу було обстріляно 10 сусідніх населених пунктів.