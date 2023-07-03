Україна отримала від МВФ 890 млн доларів [ Редагувати ]
Україна отримала другий транш у розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ. Загальне фінансування за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) складає 15,6 млрд доларів.
"Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Нагадаємо, у кінці березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на суму 15,6 млрд доларів. У рамках цієї програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки для України, який оцінюється в 115 млрд доларів.
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