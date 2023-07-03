Виправдовував агресію рф: послушника Почаївської лаври засудили на 5 років [ Редагувати ]
Послушника Почаївської лаври, що виправдовував агресію рф, засуджений на 5 років позбавлення волі. Про це повідомили у Службі безпеки України.
Перед початком повномасштабної війни росії проти України, чоловік займав посаду в господарській структурі релігійної організації та утримував у таємниці свої прокремлівські переконання.
Проте, після 24 лютого 2022 року ця особа почала активно поширювати російську пропаганду через свої власні профілі в соціальних мережах "Одноклассники" та "Вконтакте", які були заборонені.
Там зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і дискредитував українських захисників. Під час обшуку у келії послушника виявлено мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту, - зазначають у СБУ.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
- ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
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