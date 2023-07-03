Послушника Почаївської лаври, що виправдовував агресію рф, засуджений на 5 років позбавлення волі. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Перед початком повномасштабної війни росії проти України, чоловік займав посаду в господарській структурі релігійної організації та утримував у таємниці свої прокремлівські переконання.

Проте, після 24 лютого 2022 року ця особа почала активно поширювати російську пропаганду через свої власні профілі в соціальних мережах "Одноклассники" та "Вконтакте", які були заборонені.

Там зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і дискредитував українських захисників. Під час обшуку у келії послушника виявлено мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту, - зазначають у СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: