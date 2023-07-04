Росіяни і далі намагаються іти у наступ на східному фронті. Як зазначають у Генштабі, за минулу добу на Донбасі відбулося понад 40 бойових зіткнень.

За такої інтенсивності боїв на передовій швидко виходить з ладу техніка. І потребує відновлення. Повернути бойові машини на поле бою допомагають ремонтні бригади. Кореспонденти Військового телебачення завітали до одного з підрозділів ЗСУ, де майстри працюють просто неба.

Сьогодні ми працюємо разом із бійцями другого механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Поламану техніку тут відновлюють у безпосередній близькості до лінії фронту.

Максим, майстер з ремонту бронетехніки:

Група виїжджає, оцінює обстановку, стан техніки. Якщо це ремонт по часу займає якусь там годину - дві, да, тоді цей ремонт можна зробити там. Ну і ще дуже важливо оцінити обстановку навколо. Якщо це не загрожує життю особового складу, тоді, да, можна відремонтувати на місці прямо, якщо ні, то краще не ризикувати.

Ця "Мобільна СТО" зазвичай перебуває дуже близько до поля бою. Це дає головну перевагу - оперативність ремонту.

Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:

2 механізований батальйон 67 бригади ремонтує техніку просто неба. Саме зараз ми знаходимося на мобільному ремонтному пункті, основна мета якого - швидко та якісно відремонтувати броню та відправити хлопцям на фронт.

Майстри кажуть - під час ремонту намагаються усунути поломку, а, якщо можливо, - підсили певні характеристики машини.

Максим - майстер з ремонту бронетехніки:

Техніка вона, як книжка, вона вся схожа: відкриваєш сторінку, і сторінка - це у нас капот. І пішов, пішов, скажем, так до задньої обложки.

Усунути пробоїни від ворожих снарядів і подряпини від уламків. Це найчастіші задачі, які зазвичай стоять перед майстрами.

Максим - майстер з ремонту бронетехніки:

Сьогодні вона вже заступить на бойове чергування і буде виконувати задачі по доставці особового складу і охороні наших рубежів.

Ось цю БМП просто команда Максима встигає відновити й відправити на фронт під час наших зйомок.

- Це вам переможний болтік. - Дякую, я допоможу закрутити болтік БМП, яка вже майже відремонтована і фінальний етап, як сказав майстер, - це треба просто закрутити болтики, і вона поїде до хлопців, і знімальна група Військового телебачення зробить свій маленький внесок в те, щоб допомогти хлопцям їздити на відремонтованій та якісний броні.

Богдан, майстер з ремонту бронетехніки:

Учора ми її перевіряли, тестували, їздили на ній на рівній поверхні, ще гусінь натягували. Перед тим, як відпустити автівку, ми перевіряєм їх, виїжджаєм самі, тестуєм їх.

До повномасштабної війни Богдан займався ремонтом машин, тому зараз почувається, мов риба у воді. Відправивши ще одну броньовану машину на передову, одразу береться за ремонт іншої.

Богдан - майстер з ремонту бронетехніки:

Воно все цікаве, все незвичайне, і кожна поломка і не схожа на іншу. Кожна поломка нова, даже тут ось осколками посікло і щас будем знімать патрубки і будем дивиться шо там далі.

Сидіти без діла не доводиться, зізнаються майстри. Але вони добре розуміють - кожна відремонтована машина робить нас ближчими до перемоги.