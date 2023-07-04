Влада Великої Британії заборонила фонду допомоги постраждалим від війни використовувати гроші, отримані від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", за межами України. Про це повідомив очільник фонду Майк Пенроуз у статті The Times.

За його словами, перед продажем "Челсі" між британською владою та російським бізнесменом була укладена умова, за якою вирученими коштами буде розпоряджатися фонд. Всі гроші будуть витрачені для допомоги "всім жертвам війни в Україні". Цю домовленість, пише Пенроуз, було зафіксовано у документах про продаж клубу, затверджених урядом Британії.

Через рік, стверджує Пенроуз, британський уряд виставив нову умову, згідно з якою фонд отримає гроші, лише якщо обмежить свою діяльність "географічними кордонами України".

У фонді з цією умовою не погоджуються, оскільки вважають, що наявні кошти необхідно направити на допомогу українським біженцям у різних країнах, у тому числі у Великій Британії.

Наприклад, фонд міг би надавати допомогу людям і громадам, які приймають біженців, а також найняти міжнародних експертів для допомоги українським організаціям у вирішенні різних питань, наприклад, навчання дітей, які прибули з України.

Роман Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" у 2003 році за $140 млн. У березні 2022 року Абрамович потрапив під санкції Великої Британії, які запровадили після початку російського вторгнення в Україну.

Торік у травні Англійська прем'єр-ліга схвалила продаж клубу консорціуму американського бізнесмена Тодда Боелі. Згідно з умовами ліцензії уряду Британії, гроші від продажу клубу мають переказати на допомогу українським біженцям. ЗМІ писали, що розмір фонду становитиме 2,34 млрд фунтів стерлінгів.

14 червня Daily Telegraph з посиланням на джерела повідомила, що переказ коштів від продажу футбольного клубу "Челсі" затримується через розбіжності ЄС та британського уряду. Лондон планує передати кошти на допомогу українським біженцям, Брюссель просить направити їх безпосередньо Києву.