Вдалося повернути жінку з маленьким сином, яких понад рік тому російські окупаційні війська депортували до Воронезької області рф. Про це інформує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У травні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася родина, яку незаконно депортували до росії. Просили допомогти повернути їх в Україну.

У заяві зазначається, що до початку повномасштабної війни сім’я проживала в Липцях, на Харківщині. В їхнє село російські окупанти зайшли в перший же день вторгнення - 24 лютого. 16 березня минулого року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області.

Аби родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну, Офіс Омбудсмана оперативно зв’язався з ДМС України. А супровід її на територію країни-агресора був забезпечений спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих осіб.