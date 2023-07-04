В Україну вдалося повернути маму з маленьким сином, яких раніше депортували до рф - Лубінець [ Редагувати ]
Вдалося повернути жінку з маленьким сином, яких понад рік тому російські окупаційні війська депортували до Воронезької області рф. Про це інформує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
У травні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася родина, яку незаконно депортували до росії. Просили допомогти повернути їх в Україну.
У заяві зазначається, що до початку повномасштабної війни сім’я проживала в Липцях, на Харківщині. В їхнє село російські окупанти зайшли в перший же день вторгнення - 24 лютого. 16 березня минулого року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області.
Аби родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну, Офіс Омбудсмана оперативно зв’язався з ДМС України. А супровід її на територію країни-агресора був забезпечений спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих осіб.
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