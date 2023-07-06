Українцям не варто розраховувати на конкретні дії після саміту НАТО, що пройде 11-12 липня у Вільнюсі, оскільки ймовірно, будуть висловлені лише слова та заклики, без реальних дій. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у інтервʼю британському виданню The Times.

За його висловлюваннями, на даний момент не варто сподіватися, що Україна отримає запрошення до Альянсу на саміті.

Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені, - повідомив Буданов.

Також керівник розвідки зазначив, що на саміті "будуть оголошені якісь слова, але нічого більше".