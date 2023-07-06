Зеленський зустрінеться з Ердоганом - ЗМІ [ Редагувати ]
За даними турецького видання Sabah, президент України Володимир Зеленський планує відвідати Туреччину для проведення зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом перед самітом НАТО, який заплановано на 11-12 липня у Вільнюсі.
Згідно з інформацією, зустріч відбудеться у місті Стамбул.
Наразі немає додаткової детальної інформації щодо цієї зустрічі між лідерами України та Туреччини.
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