За даними турецького видання Sabah, президент України Володимир Зеленський планує відвідати Туреччину для проведення зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом перед самітом НАТО, який заплановано на 11-12 липня у Вільнюсі.

Згідно з інформацією, зустріч відбудеться у місті Стамбул.

Наразі немає додаткової детальної інформації щодо цієї зустрічі між лідерами України та Туреччини.