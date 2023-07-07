"Калібри" стали застосовувати втричі менше: Ігнат пояснив причину [ Редагувати ]
За даними, наданими речником повітряних сил Юрієм Ігнатом під час телемарафону, російські окупанти розпочали використовувати крилаті ракети "Калібр" практично в три рази меншій кількості порівняно з ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.
За даними Генштабу, розвідки, росія має можливість виробляти близько 30 "Калібрів" за місяць. Тому 10-15 "Калібрів" за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього непотребу.
За словами речника Повітряних сил, стратегічний запас ракет росія витратила на удари по енергетичній інфраструктурі України ще восени та взимку. Водночас ворог активно використовує ракети С-300 по прифронтових територіях та Х-22.
Проте Х-22 вони вже не виробляють. Це старі радянські ракети. За час повномасштабного вторгнення понад 150 Х-22 було випущено по Україні.
Станом на 14 червня, в рф залишились:
- "Калібр" - 150 одиниць;
- Х-101/Х-555 - приблизно 90 одиниць;
- "Іскандер-М" - приблизно 140 (балістичні ракети);
- "Іскандер-К" - 45 одиниць;
- "Кинжал" - орієнтовно 80 одиниць;
- Х-22 - близько 180.
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