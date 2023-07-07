За даними, наданими речником повітряних сил Юрієм Ігнатом під час телемарафону, російські окупанти розпочали використовувати крилаті ракети "Калібр" практично в три рази меншій кількості порівняно з ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

За даними Генштабу, розвідки, росія має можливість виробляти близько 30 "Калібрів" за місяць. Тому 10-15 "Калібрів" за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього непотребу.

За словами речника Повітряних сил, стратегічний запас ракет росія витратила на удари по енергетичній інфраструктурі України ще восени та взимку. Водночас ворог активно використовує ракети С-300 по прифронтових територіях та Х-22.

Проте Х-22 вони вже не виробляють. Це старі радянські ракети. За час повномасштабного вторгнення понад 150 Х-22 було випущено по Україні.

Станом на 14 червня, в рф залишились: