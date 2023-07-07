Теракт росіян в Оленівці: Україна повернула тіла загиблих захисників [ Редагувати ]
Україна повернула тіла захисників, які загинули внаслідок теракту російських окупантів у селищі Оленівка Донецької області.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
"Україні вдалося повернути тіла українських захисників (мова про загиблих під час теракту в Оленівці - ред.). Більшість з них ідентифіковані", - написав омбудсмен.
Він додав, що всі загиблі мали офіційний статус військовополонених, і вони були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
Нагадаємо, у липні 2022 року росіяни влаштували вибух у колонії Оленівки, де знаходилися українські військовополонені, зокрема захисники "Азовсталі".
За даними росіян, там загинуло понад 50 наших військових.
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