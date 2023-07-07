Сполучені Штати Америки нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє на брифінгу радника президента з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми засновуємо наше рішення про допомогу в галузі безпеки на потребах України, а Україні потрібна артилерія для підтримки своїх наступальних та оборонних операцій", - заявив Салліван.

Він додав, що зараз Україна потребує артилерії, щоб проводити свої наступальні та оборонні операції. Наша країна здійснює "тисячі пострілів на день".

Салліван також наголосив, що росія використовує касетні боєприпаси з початку війни проти України. Але існує "велика різниця" між типом касетних боєприпасів, що використовуються росією, і типом, який США надали б Україні.

"У цих умовах Україна запросила касетні боєприпаси, щоб захистити свою власну суверенну територію. У касетних боєприпасів, які ми надамо, відсоток (неспрацьовування - ред.) набагато нижчий, ніж у росії", - зазначив чиновник.