Українці вітають Залужного із 50-річчям (фото, відео) [ Редагувати ]
8 липня Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних сил України, святкує своє 50-річчя. "Подробиці" зібрали найяскравіші привітання, які українці адресували генералу.
Оркестр 93 ОмБр привітав з днем народження генерала-легенду та опублікував відео-привітання.
Громадський діяч та автор телеграм-каналу "Лачен пише" також висловив повагу до Залужного.
Українці масово вітають генерала зі святом та любляче називають його батьком.
Крім того, у Силах територіальної оборони ЗСУ зазначили, що військо під керівництвом Залужного стало залізним щитом для України та всієї Європи.
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