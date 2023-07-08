Німеччина проти використання касетних боєприпасів. Однак у випадку України йдеться про захист і звільнення своєї території.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє WRD.

Уряд Німеччини висловив розуміння того, що Сполучені Штати все-таки постачають касетні боєприпаси в Україну.

"Ми впевнені, що наші американські друзі не прийняли рішення про постачання відповідних боєприпасів легковажно", - заявив він.

Гебештрайт підкреслив, що Німеччина приєдналася до договору про заборону касетних боєприпасів, як і понад 100 інших держав.

"У цьому відношенні позиція федерального уряду щодо цієї зброї досить документована", - сказав він.

Речник німецького уряду додав, що Україна використовуватиме касетні боєприпаси для захисту власного населення.

"Йдеться про застосування його власним урядом для звільнення власної території", - пояснив він.