Німеччина змінила думку про передачу Україні касетних боєприпасів [ Редагувати ]
Німеччина проти використання касетних боєприпасів. Однак у випадку України йдеться про захист і звільнення своєї території.
Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє WRD.
Уряд Німеччини висловив розуміння того, що Сполучені Штати все-таки постачають касетні боєприпаси в Україну.
"Ми впевнені, що наші американські друзі не прийняли рішення про постачання відповідних боєприпасів легковажно", - заявив він.
Гебештрайт підкреслив, що Німеччина приєдналася до договору про заборону касетних боєприпасів, як і понад 100 інших держав.
"У цьому відношенні позиція федерального уряду щодо цієї зброї досить документована", - сказав він.
Речник німецького уряду додав, що Україна використовуватиме касетні боєприпаси для захисту власного населення.
"Йдеться про застосування його власним урядом для звільнення власної території", - пояснив він.
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