На території виробничо-складської будівлі у Санкт-Петербурзі (рф) сталася серйозна пожежа, яка охопила площу понад 3,5 тисячі квадратних метрів. За повідомленням російського МНС у Telegram, рятувальники були змушені провести евакуацію громадян.

Інцидент стався вранці у понеділок, 10 липня, в Калінінському районі міста. За даними відомства, 7 осіб було евакуйовано з загоряння.

Зазначається, що вогонь швидко поширювався через значну кількість запальних матеріалів у будівлі.

На місці події працюють близько 110 осіб та 27 одиниць пожежної техніки зі складу МНС. Також надходять звістки про "посилення групи реагування".

Наразі немає повідомлень про потерпілих чи жертви. Пожежу вдалося локалізувати.

У відомстві зазначено, що фахівці збираються провести вимірювання якості повітря для визначення рівня шкідливих речовин.