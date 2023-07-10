Прем'єр Японії хоче терміново зустрітися із Зеленським: що відомо [ Редагувати ]
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Японія та Україна домовляються про проведення зустрічі прем'єр-міністра Фуміо Кісіди і президента Володимира Зеленського. Вона має відбутися в середу на полях саміту НАТО.
Про це повідомляє Kyodo News.
Під час переговорів із Зеленським Кісіда, як очікується, висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її інфраструктури та економіки.
"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський несподівано з'явився на саміті "Великої сімки" в Хіросімі в травні. У червні Кісіда провів телефонну розмову із Зеленським", - йдеться у матеріалі.
Що планується обговорити на майбутній зустрічі
Японія домовилася з Україною про створення системи зв'язку, яка підтримає її зусиллях із відновлення територій, що серйозно постраждали від російської агресії.
"Японія має намір надати Києву поради і знання для відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, отриманого під час сильного землетрусу 2011 року і цунамі, що послідувало за ним, яке зачепило північно-східну частину Японії", - пише Kyodo.
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