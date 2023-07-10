Японія та Україна домовляються про проведення зустрічі прем'єр-міністра Фуміо Кісіди і президента Володимира Зеленського. Вона має відбутися в середу на полях саміту НАТО.

Про це повідомляє Kyodo News.

Під час переговорів із Зеленським Кісіда, як очікується, висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її інфраструктури та економіки.

"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський несподівано з'явився на саміті "Великої сімки" в Хіросімі в травні. У червні Кісіда провів телефонну розмову із Зеленським", - йдеться у матеріалі.

Що планується обговорити на майбутній зустрічі

Японія домовилася з Україною про створення системи зв'язку, яка підтримає її зусиллях із відновлення територій, що серйозно постраждали від російської агресії.

"Японія має намір надати Києву поради і знання для відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, отриманого під час сильного землетрусу 2011 року і цунамі, що послідувало за ним, яке зачепило північно-східну частину Японії", - пише Kyodo.